Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine, Chapelle Sainte-Catherine, Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Catherine · Dinan
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Catherine Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17ᵉ siècle. Ne manquez pas la collection de statues parmi les plus anciennes des églises de Dinan et sa peinture monumentale.
Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine,22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17ᵉ siècle.
Service Conservation et Valorisation des Patrimoines
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