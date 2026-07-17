UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinan

Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine, Chapelle Sainte-Catherine, Dinan

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Catherine · Dinan

Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine, Chapelle Sainte-Catherine, Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte-Catherine
Adresse
Place Sainte-Catherine,22100, Dinan
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor

Visite libre de la chapelle Sainte-Catherine 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Catherine Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17ᵉ siècle. Ne manquez pas la collection de statues parmi les plus anciennes des églises de Dinan et sa peinture monumentale.

Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine,22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17ᵉ siècle.

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines

À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)