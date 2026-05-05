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Visite libre de la collection de faïences Vieux Forges, Hôtel de ville, Forges-les-Eaux

Visite libre de la collection de faïences Vieux Forges, Hôtel de ville, Forges-les-Eaux

Visite libre de la collection de faïences Vieux Forges, Hôtel de ville, Forges-les-Eaux dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Hôtel de ville

Adresse : Place Brevière, 76440 Forges-les Eaux

Ville : 76440 Forges-les-Eaux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de la collection de faïences Vieux Forges Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la collection de faiences « Vieux Forges » située dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Forges-les-Eaux.
Plus de 250 pièces de faiences fines et faiences épaisses sont exposées.
Visite libre dimanche 20 septembre de 14h à 18h, renseignement sur demande
Renseignements au 02 35 90 52 10

Hôtel de ville Place Brevière, 76440 Forges-les Eaux Forges-les-Eaux 76440 Forges-les-Eaux Seine-Maritime Normandie 02 35 90 52 10 Hôtel de ville Parking place Brevière
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©OT Forges-les-Eaux

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