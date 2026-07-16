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AGENDA · Lay-Saint-Christophe

Visite libre de la fontaine et des jardins de la Samaritaine, La Samaritaine, Lay-Saint-Christophe

vendredi 18 septembre 2026 · La Samaritaine · Lay-Saint-Christophe

Visite libre de la fontaine et des jardins de la Samaritaine, La Samaritaine, Lay-Saint-Christophe

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Samaritaine
Adresse
27 rue de l’Armée Patton 54690 Lay-Saint-Christophe
Ville
54690 Lay-Saint-Christophe
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Entrée libre

Visite libre de la fontaine et des jardins de la Samaritaine 18 – 20 septembre La Samaritaine Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fontaine, à laquelle sont accoudés le Christ et la Samaritaine est exceptionnelle en Lorraine. Elle est située dans la cour d’une Maison Renaissance italienne. Caractéristiques du premier quart du XVIIe siècle, les bâtiments de plan en U composant la demeure précèdent au sud un jardin en terrasses aménagé au XVIIe siècle.

La Samaritaine 27 rue de l’Armée Patton 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est
La fontaine, à laquelle sont accoudés le Christ et la Samaritaine est exceptionnelle en Lorraine. Elle est située dans la cour d’une Maison Renaissance italienne. Caractéristiques du premier quart du…

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