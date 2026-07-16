Visite libre de la fontaine et des jardins de la Samaritaine, La Samaritaine, Lay-Saint-Christophe

Informations pratiques

Visite libre de la fontaine et des jardins de la Samaritaine 18 – 20 septembre La Samaritaine Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fontaine, à laquelle sont accoudés le Christ et la Samaritaine est exceptionnelle en Lorraine. Elle est située dans la cour d’une Maison Renaissance italienne. Caractéristiques du premier quart du XVIIe siècle, les bâtiments de plan en U composant la demeure précèdent au sud un jardin en terrasses aménagé au XVIIe siècle.

La Samaritaine 27 rue de l’Armée Patton 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est

La fontaine, à laquelle sont accoudés le Christ et la Samaritaine est exceptionnelle en Lorraine. Elle est située dans la cour d’une Maison Renaissance italienne. Caractéristiques du premier quart du…

©OT Bassin Pompey