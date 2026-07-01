Visite libre de la forteresse de Salses, Forteresse de Salses, Salses-le-Château

Informations pratiques

Visite libre de la forteresse de Salses 19 et 20 septembre Forteresse de Salses Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez visiter gratuitement ce monument unique à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Partez à la découverte de son architecture remarquable et déambulez librement dans ses différents espaces. Vous pourrez notamment explorer un espace consacré à la biodiversité et aux chauves-souris.

Les expositions permanentes ainsi que l’exposition temporaire « Les 7 Vertus » vous attendent dans la tour d’artillerie et le corps de logis.

Une invitation à découvrir un patrimoine exceptionnel sous toutes ses facettes.

Forteresse de Salses Avenue du château fort, 66600 Salses-le-Château, France Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33468386013 https://www.forteresse-salses.fr Située sur le “pas de salses”, près de l’ancienne via Domitia, la forteresse a été bâtie dans la plaine du Roussillon afin de l’étroit passage venant de “France”. Délaissant les hauteurs du premier château médiéval, détruit par les Français en 1496, les Rois Catholiques, Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de Castille, décidèrent de construire une forteresse d’un nouveau type architectural, capable de résister à l’artillerie moderne. Assiégée en 1503, prise en 1639, reprise en 1640, cette place fut définitivement conquise par les Français en 1642 dans une Espagne divisée. Le traité des Pyrénées de 1659 redessina les territoires et la forteresse perdit alors son importance stratégique. Partiellement restaurée par Vauban, devenue prison d’État, et poudrière pendant tout le XIXe siècle, elle fut classée monument historique en 1887. Elle représente aujourd’hui la quintessence de l’art militaire de la fin du XVe siècle. En voiture : De Montpellier : A9 vers Perpignan, sortie n°40 Salses-le-Château / De Perpignan : N9 vers Narbonne. Depuis les aires de repos de l’autoroute : accessible : 10 min à pied. Par le train : Gare de Salses-le-Château (ligne Narbonne-Perpignan), 15 min à pied

Venez visiter gratuitement ce monument unique, lors de ces journées européennes du patrimoine. Partez à la découverte de cette incroyable architecture. Déambulez dans ses espaces libres, son espace à…

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