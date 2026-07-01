Visite libre de l’église Saint-Étienne de Salses-le-Château, Église Saint-Etienne, Salses-le-Château

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Étienne de Salses-le-Château 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous serez accueillis par les adhérents de l’association Patrimoine et Histoire salséens, qui vous présenteront certaines pièces exposées.

Église Saint-Etienne 5 rue de l’église, 66600 Salses-le-château Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.histoireetpatrimoinedesalseslechateau.com/ https://www.histoireetpatrimoinedesalseslechateau.com/ En 1496 l’ancien village et son église sont détruits par les armées Françaises, le village est déplacé sur son site actuel, l’eglise construite entre 1552 et 1584 va connaitre nombre de vicissitudes. L’association Patrimoine et Histoire Salséens se propose de vous en faire découvrir quelques trésors. plusieurs parking à proximité

Vous serez reçus par les adhérents de l’association Patrimoine et Histoire Salseens qui vous présenteront certaines pieces exposées

©Patrimoine et Histoire Salséens Dominique Presse