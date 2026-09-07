Visite libre de la Maison de la Mariée, Maison de la Mariée, Île de Fédrun

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de la Mariée Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de la Mariée Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un phénomène de mode qui a vu passer les deux guerres mondiales. Des ateliers de confection de fleurs de cire de Saint-Joachim, en passant par les différentes modes de couronnes de mariée, pour finir par les précieux et énigmatiques globes de mariées, vous redécouvrirez tout un pan de l’histoire.

Avec un ensemble de 200 globes, la Maison de la mariée possède la plus grande collection publique. Dans le musée vous découvrirez une belle sélection de la collection.

Maison de la Mariée 182 rue du Pouët, 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun 44720 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Partez à la découverte d’un phénomène de mode qui a vu passer les deux guerres mondiales. Des ateliers de confection de fleurs de cire de Saint-Joachim, en passant par les différentes modes de de par…

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