Visite libre de la Maison de la Saône, Maison de la Saône, Belleville

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de la Saône 19 et 20 septembre Maison de la Saône Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des lieux avec des panneaux expliquant les éléments essentiels de ce bâtiment en pierre de la fin du XIXème siècle. Il fut la propriété de la société PLM. Situé en bord de Saône, il avait pour fonction d’y pomper l’eau et de l’acheminer jusqu’à la gare de Belleville pour alimenter les machines à vapeur. Reconvertie depuis de nombreuses années en lieu d’exposition, la Maison de la Saône est gérée depuis septembre 2018 par l’association Atelier selon toi.

Maison de la Saône Avenue du port, 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 79 22 09 http://atelierselontoi.free.fr Caractéristique de par la grande cheminée de brique rouge qui l’accompagne, la Maison de la Saône est une ancienne station de pompage des chemins de fer. Reconvertie depuis de nombreuses années en lieu d’exposition, elle est gérée depuis septembre 2018 par l’association Atelier Selon Toi.

Visite libre des lieux avec des panneaux expliquant les éléments essentiels de ce bâtiment en pierre de la fin du XIXème siècle. Il fut la propriété de la société PLM. Situé en bord de Saône, il pour…

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