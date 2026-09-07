Visite libre de la maison des patrimoines, Maison des patrimoines, Auzat

Informations pratiques

Visite libre de la maison des patrimoines Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison des patrimoines Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée au cœur du village d’Auzat, dans le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, la Maison des Patrimoines vous invite à un voyage à travers l’histoire et la richesse du patrimoine de la Haute Ariège.

Maison des patrimoines Rue de la Mairie, 09220 Auzat Auzat 09220 Ariège Occitanie 05 61 02 75 98 https://patrimoines.hauteariege.fr

Nichée au cœur du village d’Auzat, dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, la Maison des Patrimoines vous invite à un voyage fascinant à travers l’histoire et la richesse du de la…

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