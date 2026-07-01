Visite libre de la maison du Patrimoine Sourdin, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Visite libre de la maison du Patrimoine Sourdin 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Sourdin Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison du Patrimoine Sourdin est un centre d’interprétation de l’histoire de la ville de Villedieu-les-Poêles situé dans une ancienne salle de cinéma rénovée, à l’architecture remarquable. Six espaces scénographiés et interactifs présentent le riche patrimoine architectural et culturel de la ville à travers de très belles collections muséographiques. Vous pourrez ainsi découvrir tour à tour : l’histoire de cette ancienne commanderie de l’Ordre de Malte, puis l’activité du cuivre, le savoir-faire dentelier, le patrimoine naturel de la rivière, le meuble normand et les héritages contemporains, c’est-à-dire quelques-unes des plus beaux objets en cuivre et laiton fabriqués aujourd’hui par les ateliers d’excellence du territoire de Villedieu.

Découvrez cette magnifique porte d’entrée qui s’ouvre sur la découverte des richesses patrimoniales de Villedieu-les-Poêles, Site Patrimonial Remarquable !

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie 02 33 69 24 11 https://mps.villedieu-les-poeles.fr/ La Maison du Patrimoine Sourdin, située dans une ancienne salle de cinéma rénovée à Villedieu-les-Poêles, est un centre d’interprétation dédié à l’histoire et au patrimoine de la ville. À travers six espaces interactifs, elle met en valeur l’histoire de la commanderie de l’Ordre de Malte, l’artisanat du cuivre, la dentelle, le patrimoine naturel, le mobilier normand et les créations contemporaines en cuivre et en laiton. Elle propose aussi des expositions temporaires, des visites guidées et des cours de dentelle aux fuseaux. Un lieu incontournable pour découvrir le riche héritage de Villedieu-les-Poêles. Parkings à proximité.

La Maison du Patrimoine Sourdin est un centre d’interprétation de l’histoire de la ville de Villedieu-les-Poêles situé dans une ancienne salle de cinéma rénovée, à l’architecture remarquable. Six et …

© Maison du Patrimoine Sourdin