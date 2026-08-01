Informations pratiques

Roussy-le-Village

Visite libre de la Maison Forte

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29

La Maison Forte de Roussy-le-Village vous ouvre ses portes !

Elle vous accueille pour une visite gratuite de son avant-poste. Datant de plusieurs siècles, ce site emblématique de la commune offre un témoignage unique de l’architecture défensive locale.Tout public

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20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est expo-mf-roussy@orange.fr

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English :

The Fortified House of Roussy-le-Village welcomes you!

Come enjoy a free tour of its outpost. Dating back several centuries, this iconic local landmark offers a unique glimpse into the region’s defensive architecture.

L’événement Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS