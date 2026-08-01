Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village
vendredi 14 août 2026 · Roussy-le-Village
Informations pratiques
Roussy-le-Village
Visite libre de la Maison Forte
20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29
La Maison Forte de Roussy-le-Village vous ouvre ses portes !
Elle vous accueille pour une visite gratuite de son avant-poste. Datant de plusieurs siècles, ce site emblématique de la commune offre un témoignage unique de l’architecture défensive locale.Tout public
0 .
20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est expo-mf-roussy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fortified House of Roussy-le-Village welcomes you!
Come enjoy a free tour of its outpost. Dating back several centuries, this iconic local landmark offers a unique glimpse into the region’s defensive architecture.
L’événement Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
À voir aussi à Roussy-le-Village (Moselle)
- Café Klatsch Roussy-le-Village 4 septembre 2026