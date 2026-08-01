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Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village

vendredi 14 août 2026 · Roussy-le-Village

Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
20 Rue neuve
Ville
57330 Roussy-le-Village
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Roussy-le-Village

Visite libre de la Maison Forte

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29

La Maison Forte de Roussy-le-Village vous ouvre ses portes !
Elle vous accueille pour une visite gratuite de son avant-poste. Datant de plusieurs siècles, ce site emblématique de la commune offre un témoignage unique de l’architecture défensive locale.Tout public
0  .

20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est   expo-mf-roussy@orange.fr

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English :

The Fortified House of Roussy-le-Village welcomes you!
Come enjoy a free tour of its outpost. Dating back several centuries, this iconic local landmark offers a unique glimpse into the region’s defensive architecture.

L’événement Visite libre de la Maison Forte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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