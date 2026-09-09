Visite libre de la maison rurale du bourg de Saint-Clément-sur-Guye, Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
samedi 19 septembre 2026 · Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye · Saint-Clément-sur-Guye
Informations pratiques
Visite libre de la maison rurale du bourg de Saint-Clément-sur-Guye 19 et 20 septembre Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une maison typique du village, restaurée par l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Il s’agit d’une maison à pièce unique sur cave et à façade en gouttereau avec escalier extérieur, au bout d’une rangée.
Plus d’informations : https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm
Maison rurale de Saint-Clément-sur-Guye 5 rue du Champ Poutot Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 79 41 58 https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/restau_maison.htm »}] Les habitants du village de Saint-Clément-sur-Guye, de l’ancien canton de Mont-Saint-Vincent et du département de Saône-et-Loire connaissent bien l’association créée le 29 février 1976 et qui a été agréée d’Éducation populaire dès 1978 et agréée d’Urbanisme et d’Environnement en 1980.
Ils se souviennent que ses initiatives lui ont souvent conféré un rôle de précurseur dans l’étude, la restauration et l’animation du patrimoine.
En effet, lorsque la restauration de la petite maison de l’association a été entreprise en 1977 grâce à des bénévoles, le chantier de Saint-Clément était le seul en Saône-et-Loire qui n’était pas consacré à une église ou à un château. L’habitat rural ne suscitait encore que peu d’intérêt.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une maison typique du village, restaurée par l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Il s’agit…
© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye
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