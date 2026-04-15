Visite libre de la Salle Labrouste de l’INHA, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, Paris

Visite libre de la Salle Labrouste de l’INHA Samedi 23 mai, 18h30 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le 23 mai 2026, l’INHA participe pour la première fois à la Nuit européenne des musées. À l’occasion de la 22ᵉ édition de la manifestation, la bibliothèque conçue par l’architecte Henri Labrouste ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite nocturne, en accès libre ou accompagnée par des étudiantes et étudiants en archéologie, histoire de l’art et patrimoine. Le parcours propose de porter une attention particulière aux détails artistiques de la salle de lecture : décors peints, médaillons rehaussés à la feuille d’or, caryatides monumentales, bustes d’artistes, et volume de l’œuvre contemporaine Substrat de Dove Allouche.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France https://www.instagram.com/inha_fr/;https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/;https://www.linkedin.com/company/institut-national-d-histoire-de-l-art-inha/;https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ Gratuit, sans réservation

Visite libre

©Marc Riou