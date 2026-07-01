Visite libre de l’abbaye de Combelongue, Abbaye et jardin de Combelongue, Rimont

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye de Combelongue 19 et 20 septembre Abbaye et jardin de Combelongue Ariège

Tarif adulte : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’abbaye de Combelongue, seule abbaye du Couserans, a été fondée en 1138.

Monument roman d’influence mudéjare, elle est l’un des fleurons du patrimoine du Couserans. Son architecture, d’une grande pureté et riche en symboles, est exceptionnelle sur ce versant des Pyrénées.

Les jardins de l’abbaye ont reçu le label « Jardin remarquable ».

Abbaye et jardin de Combelongue 192 Las Costos, 09420 Rimont, France Rimont 09420 Ariège Occitanie +33561963733 http://www.abbayedecombelongue.fr Abbaye de Prémontrés, fondée au milieu du XIIe siècle, ayant conservé le chœur et une travée de sa chapelle. Cette dernière met en œuvre de la brique, très proche des modèles mudéjars. D 117 entre Foix et Saint-Girons, à Rimont suivre le fléchage sur 1 km.

L’Abbaye deCombelongue, la seule abbaye du Couserans

©Eric Sander