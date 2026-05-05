Visite libre de l’abbaye et des expositions, Abbaye de Hambye, Hambye

Visite libre de l’abbaye et des expositions 19 et 20 septembre Abbaye de Hambye Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée dans la vallée de la Sienne, au cœur du bocage de la Manche, l’abbaye médiévale de Hambye, prospère au Moyen Âge, décline à partir du XVe siècle avant d’être en partie démantelée, puis restaurée et transformée en lieu de visite patrimonial.

Découverte en autonomie de l’abbaye : ruines de l’église abbatiale, bâtiments monastiques, tablette numérique Hambye 3D, jardins.

Trois expositions : Toiles de Hambye (artisanat local XIXème siècle), Histoires de l’abbaye (Histoire de l’abbaye et de ses reataurations), Casus Belli – Œuvres de Yann Lacroix (peinture contemporaine).

Foodtruck présent toute la journée le dimanche 20 septembre.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye, France Hambye 50450 Manche Normandie 0233617692 https://abbaye-hambye.manche.fr L’ensemble architectural de l’abbaye de Hambye constitue l’un des sites monastiques médiévaux les mieux conservés de Normandie. Les bâtiments ont été peu transformés depuis leur construction au XIIe siècle, et illustrent de manière exemplaire l’organisation d’une abbaye médiévale.

Le parcours de visite permet de découvrir les différents espaces de vie des moines.

Comme au Moyen Âge, la porterie, point de passage obligé des visiteurs, marque l’entrée principale de l’abbaye. Elle donne accès à une première cour, autrefois centre de la grande exploitation agricole qu’était l’abbaye, sur laquelle ouvrent les fenêtres de la maison des frères convers, qui abrite aujourd’hui les expositions.

Après un passage devant la cuisine et sa magnifique cheminée et les bâtiments agricoles, on entre dans la seconde cour. Elle s’organise autour du cloître (démantelé au XIXe siècle), et seuls les moines y avaient accès. Au rez-de chaussée de l’aile réservée aux moines, se dévoilent le chauffoir/scriptorium, la bibliothèque et le parloir, caractérisé par ses décors du XIIIe siècle. Enfin, la magnifique salle capitulaire est un joyau de l’architecture gothique normande.

Les ruines imposantes de l’église abbatiale, dressées vers le ciel, donnent une idée des grandes ambitions architecturales de la communauté de Hambye. En voiture : A84, sortie n° 37 Gavray-Coutances, direction Gavray puis Hambye. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Michel Delahaye