Visite libre de l’ancien cimetière protestant, Ancien cimetière protestant, Basly

Informations pratiques

Visite libre de l’ancien cimetière protestant 19 et 20 septembre Ancien cimetière protestant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’histoire de Basly a été marqauée par la venue de Suisses évangélistes et Calvinistes. La présence du protestantisme est à l’origine de la construction d’un temple en 1685, qui est détruit peu de temps après la révocation de l’édit de Nantes. La coexistence des deux religions entaîne la division de la population tout au long des siècles.

Un ancine cimetière protestant est situé sur un terrain patrimoine communal. Tout fait penser que Basly était importante au niveau du protestantisme puisque dans les énnées 1550-1650, il y avait trois pasteurs nommés à l’année tandis que dans une ville comme Caen, il n’y en avait qu’un seul.

Ancien cimetière protestant Rue Talbot, 14610 Basly Basly 14610 Calvados Normandie Ancien cimetière protestant.

L’histoire de Basly a été marqauée par la venue de Suisses évangélistes et Calvinistes. La présence du protestantisme est à l’origine de la construction d’un temple en 1685, qui est détruit peu de la…

©Mairie de Basly