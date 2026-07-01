Visite libre de l’église, Église Saint-Georges, Basly

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres de l’Eglise Saint-Georges (XIIème siècle) : son clocher est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 18/03/1927.

Église Saint-Georges Rue de l’Eglise, 14610 Basly, France Basly 14610 Calvados Normandie 0231800725 http://basly.fr L’église date du XIIe siècle. Fief protestant pendant des siècles, Basly a connu de nombreux conflits avec l’église catholique. Le porche typiquement roman date du XIIe siècle et l’édifice abrite un Christ en bois du XIIIe siècle, dominant le chœur. Le clocher a été l’un des seuls bâtiments touchés lors des combats du 6 juin 1944. Détruit, il a été reconstruit et raccourci de deux mètres sur la hauteur. Ouverture sur demande auprès de la mairie.

Visites libres ou guidées de l’Eglise Saint-Georges (XIIème siècle) : son clocher est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 18/03/1927.

©Mairie de Basly