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Visite libre de l’écomusée et de la ferme pédagogique, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

samedi 19 septembre 2026 · Ferme écomusée - Souastre · Souastre

Visite libre de l’écomusée et de la ferme pédagogique, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme écomusée - Souastre
Adresse
14 rue de bienvillers - souastre
Ville
62111 Souastre
Département
Pas-de-Calais

Visite libre de l’écomusée et de la ferme pédagogique 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’écomusée, 2000 m² couverts pour découvrir les outils et objets de la vie rurale du début XXème siècle, et visite de la ferme pédagogique avec ses animaux de la ferme, ses plantations etc…

Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de l’écomusée, 2000 m² couverts pour découvrir les outils et objets de la vie rurale du début XXème siècle, et visite de la ferme pédagogique avec ses animaux de la ferme, ses plantations…

©CHOQUET

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