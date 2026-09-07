Visite libre de l’écomusée et de la ferme pédagogique, Ferme écomusée – Souastre, Souastre
samedi 19 septembre 2026 · Ferme écomusée - Souastre · Souastre
Informations pratiques
Visite libre de l’écomusée et de la ferme pédagogique 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’écomusée, 2000 m² couverts pour découvrir les outils et objets de la vie rurale du début XXème siècle, et visite de la ferme pédagogique avec ses animaux de la ferme, ses plantations etc…
Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de l’écomusée, 2000 m² couverts pour découvrir les outils et objets de la vie rurale du début XXème siècle, et visite de la ferme pédagogique avec ses animaux de la ferme, ses plantations…
©CHOQUET
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