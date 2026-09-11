Visite libre de l’église anglicane, témoin du Pau anglais, Eglise Saint-Andrew’s, Pau

Informations pratiques

Visite libre de l’église anglicane, témoin du Pau anglais 19 et 20 septembre Eglise Saint-Andrew’s Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la découverte de l’église anglicane Saint-Andrew

Construite en 1888 à l’initiative du Révérend Reginald Acland-Troyte (chapelain de Saint-Andrew de 1885 à 1922), l’église anglicane Saint-Andrew est un bel exemple d’architecture néo-gothique, conforme aux recommandations de la Camden Society de Cambridge (1829–1868).

Derrière une façade extérieure sobre, parfois jugée austère, se cache un intérieur richement décoré, d’une grande finesse et d’une réelle élégance.

Ouvrez les portes… et laissez-vous surprendre !

Eglise Saint-Andrew’s 2 rue O’ Quin, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 (0)604183368 Cette église anglicane, inscrite au titre des Monuments historiques, a été construite en 1888 pour la communauté anglophone de Pau. Son intérieur abrite des peintures caractéristiques de l’art anglais de cette période, ainsi que plusieurs mémoriaux dédiés aux familles qui appartenaient à la société paloise anglophone de la Belle Époque.

La visite permettra de découvrir les liens de ces familles avec l’église, la richesse artistique de son décor et les efforts de restauration récemment engagés. Stationnement dans les rues autour de l’église, Parking: Place Verdun à dix minutes à pied de l’église. Parking Rue Bourbaki à 5 minutes de l’église.

À la découverte de l’église anglicane Saint-Andrew

©Eva Tomlinson