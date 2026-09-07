Visite libre de l’Église de Busnes, Eglise Saint Paul à Busnes, Busnes

Informations pratiques

Visite libre de l’Église de Busnes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint Paul à Busnes Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise de Busnes

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

2 visites guidées : à 10h30 et 14h30

Eglise Saint Paul à Busnes Busnes Busnes 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France Visite libre de l’Église Saint Paul de Busnes, avec visites commentées à 10h30 et 14h30 Parking à proximité de l’Église

Visite libre de l’Eglise de Busnes

©GRHB