AGENDA · Busnes
Visite libre de l’Église de Busnes, Eglise Saint Paul à Busnes, Busnes
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Paul à Busnes · Busnes
Informations pratiques
Visite libre de l’Église de Busnes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint Paul à Busnes Pas-de-Calais
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’Eglise de Busnes
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
2 visites guidées : à 10h30 et 14h30
Eglise Saint Paul à Busnes Busnes Busnes 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France Visite libre de l’Église Saint Paul de Busnes, avec visites commentées à 10h30 et 14h30 Parking à proximité de l’Église
Visite libre de l’Eglise de Busnes
©GRHB