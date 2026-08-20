Visite libre de l’église de Conzieu, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Conzieu Samedi 19 septembre, 10h30, 13h00 Église Priorale de Conzieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.

©CC Bugey-Sud