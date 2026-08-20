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Visite libre de l’église de Conzieu, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

samedi 19 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu

Visite libre de l’église de Conzieu, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Priorale de Conzieu
Adresse
01300 Conzieu
Ville
01300 Conzieu
Département
Ain

Visite libre de l’église de Conzieu Samedi 19 septembre, 10h30, 13h00 Église Priorale de Conzieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.

©CC Bugey-Sud