AGENDA · Conzieu
Visite libre de l’église de Conzieu, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
samedi 19 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Conzieu Samedi 19 septembre, 10h30, 13h00 Église Priorale de Conzieu Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.
Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre de la charmante église Saint-Sébastien, classée au titre des Monuments Historiques.
©CC Bugey-Sud