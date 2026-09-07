Visite libre de l’église de Coussergues, Église de Coussergues, Palmas d’Aveyron

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Coussergues 19 et 20 septembre Église de Coussergues Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.

Visite libre samedi et dimanche, de 9h à 18h.

Église de Coussergues 12310 Coussergues Palmas d’Aveyron 12310 Coussergues Aveyron Occitanie A l’occasion des journées du patrimoine, visite de l’Eglise de Coussergues samedi et dimanche de 9h à 18h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.