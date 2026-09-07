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AGENDA · Palmas d'Aveyron

Visite libre de l’église de Coussergues, Église de Coussergues, Palmas d’Aveyron

samedi 19 septembre 2026 · Église de Coussergues · Palmas d'Aveyron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Coussergues
Adresse
12310 Coussergues
Ville
12310 Palmas d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Coussergues 19 et 20 septembre Église de Coussergues Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.

Visite libre samedi et dimanche, de 9h à 18h.

Église de Coussergues 12310 Coussergues Palmas d’Aveyron 12310 Coussergues Aveyron Occitanie A l’occasion des journées du patrimoine, visite de l’Eglise de Coussergues samedi et dimanche de 9h à 18h.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.

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