Visite libre de l’église de Coussergues, Église de Coussergues, Palmas d’Aveyron
samedi 19 septembre 2026 · Église de Coussergues · Palmas d'Aveyron
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Coussergues 19 et 20 septembre Église de Coussergues Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.
Visite libre samedi et dimanche, de 9h à 18h.
Église de Coussergues 12310 Coussergues Palmas d’Aveyron 12310 Coussergues Aveyron Occitanie A l’occasion des journées du patrimoine, visite de l’Eglise de Coussergues samedi et dimanche de 9h à 18h.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de Coussergues.