Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt, Eglise, Framerville-Rainecourt
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise · Framerville-Rainecourt
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt.
Au 13ème siécle : Construction de l’église primitive Ste Geneviève.
Au 19ème siècle : Restauration de l’église.
1924-1926 : Remise en état de l’édifice par Pierre Chirol, architecte rouennais, associé à André Viviès.
Eglise 7 bis Rue de l’église, 80131 Framerville-Rainecourt Framerville-Rainecourt 80131 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt
Commune de Framerville-Rainecourt