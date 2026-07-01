Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt, Eglise, Framerville-Rainecourt

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt.

Au 13ème siécle : Construction de l’église primitive Ste Geneviève.

Au 19ème siècle : Restauration de l’église.

1924-1926 : Remise en état de l’édifice par Pierre Chirol, architecte rouennais, associé à André Viviès.

Eglise 7 bis Rue de l’église, 80131 Framerville-Rainecourt Framerville-Rainecourt 80131 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église de Framerville-Rainecourt

Commune de Framerville-Rainecourt