Visite libre de l’église de Gray-la-Ville, Église Saint-Maurice, Gray-la-Ville
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Gray-la-Ville
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Gray-la-Ville Dimanche 20 septembre, 08h00 Église Saint-Maurice Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église de Gray-la-Ville, un édifice religieux du XVIIIe siècle, riche d’histoire et de patrimoine.
Église Saint-Maurice Rue de l’église, 70100 Gray-la-Ville Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église de Gray-la-Ville, un édifice religieux du XVIIIe siècle, riche d’histoire et de patrimoine.
© OT Val de Gray
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