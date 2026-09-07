Visite libre de l’église de Gray-la-Ville, Église Saint-Maurice, Gray-la-Ville

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Gray-la-Ville Dimanche 20 septembre, 08h00 Église Saint-Maurice Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église de Gray-la-Ville, un édifice religieux du XVIIIe siècle, riche d’histoire et de patrimoine.

Église Saint-Maurice Rue de l’église, 70100 Gray-la-Ville Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église de Gray-la-Ville, un édifice religieux du XVIIIe siècle, riche d’histoire et de patrimoine.

© OT Val de Gray