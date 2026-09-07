Visite libre de l’église de la Roche L’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille

Informations pratiques

Visite libre de l’église de la Roche L’Abeille 19 et 20 septembre Église de la Roche l’Abeille Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église paroissiale de l’Assomption de la Très Sainte Vierge date du XIIe siècle. De style gothique, elle se compose de trois travées.

À l’intérieur, découvrez notamment une statue de la Vierge à l’Enfant en serpentine datant du XIVe siècle, ainsi que des vitraux du XIXe siècle.

Dans le cimetière, adossé à l’ancien mur sud, se trouve également un arcosolium voûté en plein cintre datant du XIIIe siècle.

Église de la Roche l’Abeille Place du 11 novembre 1918, 87800 La Roche-l’Abeille La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 71 21 Église de style gothique du XIIIe siècle, dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle contient de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIVe siècle, en cours de restauration.

L’église paroissiale de l’Assomption de la Très Sainte Vierge date du XIIe siècle. De style gothique, elle se compose de trois travées.

©OTI PSTY