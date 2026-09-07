Visite libre de l’église de la Roche L’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Roche l'Abeille · La Roche-l'Abeille
Informations pratiques
Visite libre de l’église de la Roche L’Abeille 19 et 20 septembre Église de la Roche l’Abeille Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église paroissiale de l’Assomption de la Très Sainte Vierge date du XIIe siècle. De style gothique, elle se compose de trois travées.
À l’intérieur, découvrez notamment une statue de la Vierge à l’Enfant en serpentine datant du XIVe siècle, ainsi que des vitraux du XIXe siècle.
Dans le cimetière, adossé à l’ancien mur sud, se trouve également un arcosolium voûté en plein cintre datant du XIIIe siècle.
Église de la Roche l’Abeille Place du 11 novembre 1918, 87800 La Roche-l’Abeille La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 71 21 Église de style gothique du XIIIe siècle, dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle contient de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIVe siècle, en cours de restauration.
L’église paroissiale de l’Assomption de la Très Sainte Vierge date du XIIe siècle. De style gothique, elle se compose de trois travées.
©OTI PSTY
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