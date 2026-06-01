Visite libre de l’église de La Rochette, Église Saint-Sébastien, La Rochette

Visite libre de l’église de La Rochette 19 et 20 septembre Église Saint-Sébastien Charente

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église en visite libre.

Église Saint-Sébastien 70 Rle du Logis, 16110 La Rochette, France La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine Cet édifice est un bon exemple d’église charentaise de la fin du XIe siècle – début 12e. Il se compose essentiellement d’une nef unique voûtée en berceau et d’un sanctuaire en cul de four. Le porche est très caractéristique et présente la particularité d’avoir deux tombes dans les arcatures, qui flanquent la porte principale. Le clocher est bâti au-dessus du choeur. A l’intérieur, les chapiteaux des arcs doubleaux sont ornés de personnages et de feuillages.

Découverte de l’église en visite libre.