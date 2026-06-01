Forum Logement, à La Rochette, MEI-MVS, La Rochette

Forum Logement, à La Rochette Mardi 2 juin, 13h30 MEI-MVS Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine du logement des jeunes organisée par l’UNCLLAJ et le CLLAJ de la Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine, retrouvez le forum logement le mardi 2 juin.

Un temps d’échange pour les 18-30 ans autour des solutions logement et des acteurs du territoire ! De 13h30 à 17h00.

MEI-MVS 7 rue Claude Bernard, La Rochette La Rochette 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez rencontrer les partenaires du Forum Logement, présents pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches ! forum stands