Visite libre de l’église de Ladignac-le-Long, Église Saint-Aignan, Ladignac-le-Long

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Ladignac-le-Long 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église romane du XIIe siècle se distingue par son clocher octogonal et son portail polylobé, caractéristique du style limousin, orné de colonnettes en serpentine.

À l’intérieur, découvrez notamment des chapiteaux, des statues des XVIIe et XVIIIe siècles, un retable du XVIIe siècle ainsi qu’un buste-reliquaire de saint Agnant, autrefois patron de la paroisse.

Église Saint-Aignan 45 Rue Léon Gambetta, 87500 Ladignac-le-Long, France Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Abside et clocher octogonal du XIIe siècle. Nef et deux transepts modernes. Voûte plein cintre de la nef construite en briques hourdées au plâtre.

Cette église romane du XIIe siècle se distingue par son clocher octogonal et son portail polylobé, caractéristique du style limousin, orné de colonnettes en serpentine.

©OTI PSTY