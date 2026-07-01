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Visite libre de l’église de Lagnac, Église de Lagnac, Rodelle

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Lagnac · Rodelle

Visite libre de l’église de Lagnac, Église de Lagnac, Rodelle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Lagnac
Adresse
Le Bourg, 12340 Rodelle, France
Ville
12340 Rodelle
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’église de Lagnac Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de Lagnac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Découverte de l’église Saint-Étienne de Lagnac

Partez à la découverte du patrimoine religieux de l’église Saint-Étienne de Lagnac !
Admirez ses objets mobiliers, ses ornements architecturaux et ses peintures murales.

ℹ️ Plus d’infos : Église Saint-Étienne de Lagnac

Église de Lagnac Le Bourg, 12340 Rodelle, France Rodelle 12340 Aveyron Occitanie [{« link »: « https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/lagnac/ »}, {« link »: « https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/lagnac/https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/lagnac/ »}] L’histoire de Lagnac est rattachée à la légende de Sainte-Tarcisse, sainte ermite du VIe siècle. Au XIIe siècle est mentionné un prieuré rattaché à la cathédrale de Rodez. L’édifice se compose d’une nef couverte d’ogives, d’un choeur plus étroit avec chevet à pans coupés et d’une chapelle latérale au sud. Clocher carré sur la travée ouest de la nef. Avant porche au sud.
Venez découvrir le patrimoine religieux de l’église Saint-Étienne de Lagnac ! Objets mobiliers, ornements d’architecture et peintures murales s’offriront à vous…

© George Pouget

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