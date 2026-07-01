Visite libre de l’église de Rodelle, dominant la vallée du Dourdou, Église de Rodelle, Rodelle

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Rodelle, dominant la vallée du Dourdou Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de Rodelle Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite de l’église Saint-Michel de Rodelle

Classée Monument historique depuis 1991, l’église Saint-Michel de Rodelle se dresse sur une butte inscrite à l’inventaire des sites pour son intérêt paysager et patrimonial.

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour venir la visiter !

ℹ️ Plus d’infos : église Saint-Michel de Rodelle

Église de Rodelle 12340 Rodelle Rodelle 12340 Aveyron Occitanie https://www.rodelle.fr/ [{« link »: « https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/rodelle/ »}, {« link »: « https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/rodelle/https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/rodelle/ »}] RD 68

L’église Saint-Michel de Rodelle, classée au titre des Monuments historiques en 1991, est située à Rodelle, sur une butte inscrite à l’inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt gé…

© Mairie de Rodelle