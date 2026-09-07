Visite libre de l’église de Mareuil sur Ourcq, Église, Mareuil-sur-Ourcq

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Mareuil sur Ourcq 19 et 20 septembre Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

La commune de Mareuil sur Ourcq ouvre les portes de l’église de son village.

Monument gothique, classé en 1922 monument historique.

Église 4 Rue des Genêts, 60890 Mareuil-sur-Ourcq, France Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France

La commune de Mareuil sur Ourcq ouvre les portes de l’église de son village.

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