AGENDA · Mareuil-sur-Ourcq
Visite libre de l’église de Mareuil sur Ourcq, Église, Mareuil-sur-Ourcq
samedi 19 septembre 2026 · Église · Mareuil-sur-Ourcq
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Mareuil sur Ourcq 19 et 20 septembre Église Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
La commune de Mareuil sur Ourcq ouvre les portes de l’église de son village.
Monument gothique, classé en 1922 monument historique.
Église 4 Rue des Genêts, 60890 Mareuil-sur-Ourcq, France Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France
La commune de Mareuil sur Ourcq ouvre les portes de l’église de son village.
©
À voir aussi à Mareuil-sur-Ourcq (Oise)
- Visite libre de l’église de Mareuil sur Ourcq, Église, Mareuil-sur-Ourcq 19 septembre 2026