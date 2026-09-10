Visite libre de l’église de Pompogne, Église de Pompogne, Pompogne
samedi 19 septembre 2026 · Église de Pompogne · Pompogne
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Pompogne 19 et 20 septembre Église de Pompogne Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Pompogne et découverte de son étonnant clocher-mur, sur lequel pousse un pin maritime.
Église de Pompogne 4 rue de l’école 47420 Pompogne Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553930741 Eglise à clocher mur où pousse un pin maritime. Parking devant l’église
Visite libre de l’église de Pompogne avec son clocher mur où pousse un pin maritime.
©OTCLG
À voir aussi à Pompogne (Lot-et-Garonne)
- Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne 2 octobre 2026