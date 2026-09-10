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AGENDA · Pompogne

Visite libre de l’église de Pompogne, Église de Pompogne, Pompogne

samedi 19 septembre 2026 · Église de Pompogne · Pompogne

Visite libre de l’église de Pompogne, Église de Pompogne, Pompogne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Pompogne
Adresse
4 rue de l'école 47420 Pompogne
Ville
47420 Pompogne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’église de Pompogne 19 et 20 septembre Église de Pompogne Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Pompogne et découverte de son étonnant clocher-mur, sur lequel pousse un pin maritime.

Église de Pompogne 4 rue de l’école 47420 Pompogne Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553930741 Eglise à clocher mur où pousse un pin maritime. Parking devant l’église
Visite libre de l’église de Pompogne avec son clocher mur où pousse un pin maritime.

©OTCLG

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