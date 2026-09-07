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AGENDA · Saint-Rémy-sur-Creuse

Visite libre de l’église de Saint-Rémy, Église de Saint-Rémy, Saint-Rémy-sur-Creuse

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Rémy · Saint-Rémy-sur-Creuse

Visite libre de l’église de Saint-Rémy, Église de Saint-Rémy, Saint-Rémy-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Saint-Rémy
Adresse
86220 Saint-Rémy-sur-Creuse
Ville
86220 Saint-Rémy-sur-Creuse
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’église de Saint-Rémy 19 et 20 septembre Église de Saint-Rémy Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Église de Saint-Rémy 86220 Saint-Rémy-sur-Creuse Saint-Rémy-sur-Creuse 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Saint-Rémy-sur-Creuse est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne.
Visite libre de l’église

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