Visite libre de l’église de Saint-Rémy, Église de Saint-Rémy, Saint-Rémy-sur-Creuse

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint-Rémy 19 et 20 septembre Église de Saint-Rémy Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Église de Saint-Rémy 86220 Saint-Rémy-sur-Creuse Saint-Rémy-sur-Creuse 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Saint-Rémy-sur-Creuse est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne.

Visite libre de l’église

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