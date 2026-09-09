UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sozy

Visite libre de l’église de Saint-Sozy, Église Saint-Barthélémy, Saint-Sozy

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy · Saint-Sozy

Visite libre de l’église de Saint-Sozy, Église Saint-Barthélémy, Saint-Sozy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Barthélémy
Adresse
46200 Saint-Sozy
Ville
46200 Saint-Sozy
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Renseignements au 06 14 33 04 05.

Visite libre de l’église de Saint-Sozy Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Barthélémy Lot

Gratuit. Renseignements au 06 14 33 04 05.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine et religieux de Saint-Sozy.

Église Saint-Barthélémy 46200 Saint-Sozy Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie
Venez découvrir le patrimoine et religieux de Saint-Sozy.

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