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AGENDA · Sainte-Gemme-Martaillac

Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac, Église de Sainte-Gemme-Martaillac, Sainte-Gemme-Martaillac

samedi 19 septembre 2026 · Église de Sainte-Gemme-Martaillac · Sainte-Gemme-Martaillac

Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac, Église de Sainte-Gemme-Martaillac, Sainte-Gemme-Martaillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Sainte-Gemme-Martaillac
Adresse
Église de Martaillac, 47250 Sainte-Gemme-Martaillac
Ville
47250 Sainte-Gemme-Martaillac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac 19 et 20 septembre Église de Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti

Explorez librement l’église et admirez un ensemble unique de peintures du XXe siècle créées par l’artiste Giovanni Masutti.
C’est une occasion parfaite de contempler son art tout en profitant de la sérénité de l’église.

Église de Sainte-Gemme-Martaillac Église de Martaillac, 47250 Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti

© William Picamil