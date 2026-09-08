Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac, Église de Sainte-Gemme-Martaillac, Sainte-Gemme-Martaillac
samedi 19 septembre 2026 · Église de Sainte-Gemme-Martaillac · Sainte-Gemme-Martaillac
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac 19 et 20 septembre Église de Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti
Explorez librement l’église et admirez un ensemble unique de peintures du XXe siècle créées par l’artiste Giovanni Masutti.
C’est une occasion parfaite de contempler son art tout en profitant de la sérénité de l’église.
Église de Sainte-Gemme-Martaillac Église de Martaillac, 47250 Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti
© William Picamil