Visite libre de l’église de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Église Saint Jean-Baptiste de Siccieu-Saint Julien-et-Carisieu, Carizieu

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint Jean-Baptiste de Siccieu-Saint Julien-et-Carisieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ouverture exceptionnelle de cet édifice religieux permettra de mettre en avant des objets lithurgiques ainsi que des vêtements sacerdotaux.

Des panneaux permettront d’enrichir la visite libre et de présenter l’édifice qui va faire l’objet d’une importante restauration.

Église Saint Jean-Baptiste de Siccieu-Saint Julien-et-Carisieu 12, rue de l’Église 38460 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Carizieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 83 84 09 Église du XIXe siècle qui va faire l’objet d’une restauration d’envergure. Stationnement à proximité

L’ouverture exceptionnelle de cet édifice religieux permettra de mettre en avant des objets lithurgiques ainsi que des vêtements sacerdotaux.

©Christèle Prat-Maurin – Mairie de Siccieu