Visite libre de l’église de Sornac, Église Saint-Roch, Sornac

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Sornac 19 et 20 septembre Église Saint-Roch Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église.

Église Saint-Roch Place de l’église, 19290 Sornac Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 94 61 27 https://sornac.fr/ Découvrez cette église romane du XIIe siècle avec un retable polychrome du XIXe siècle, possédant deux chapelles des XVe et XVIIe siècles (avec un Sacré Coeur de Jésus et une Vierge), une chapelle ancienne, dédiée à saint Joseph, avec des signes des Templiers (croix de Malte) et un clocher-mur. Elle abrite un retable polychrome imposant et une tapisserie d’Aubusson « La femme reçoit des ailes ». Parking à 20 m de l’église.

Visite libre de l’église.