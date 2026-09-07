Visite libre de l’église de Souesmes, Église St Julien de Souesmes, Souesmes

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Souesmes 19 et 20 septembre Église St Julien de Souesmes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église intéressante à découvrir grâce au livret mis à disposition.

Église St Julien de Souesmes Place de l’église, 41300 Souesmes Souesmes 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 19 44 71 91 Église dont la nef est du XIᵉ siècle, remaniée au XIXᵉ. Plafond voûté en lambris. Le chœur a été commencé en 1529. Construction du clocher porche en 1864. Intérieur à découvrir grâce à un livret gratuit mis à disposition. Parkings autour de l’église.

Église intéressante à découvrir grâce au livret mis à disposition

©Jean-Pierre Legrand