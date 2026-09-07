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Visite libre de l’église de Souesmes, Église St Julien de Souesmes, Souesmes

samedi 19 septembre 2026 · Église St Julien de Souesmes · Souesmes

Visite libre de l’église de Souesmes, Église St Julien de Souesmes, Souesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église St Julien de Souesmes
Adresse
Place de l'église, 41300 Souesmes
Ville
41300 Souesmes
Département
Loir-et-Cher

Visite libre de l’église de Souesmes 19 et 20 septembre Église St Julien de Souesmes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église intéressante à découvrir grâce au livret mis à disposition.

Église St Julien de Souesmes Place de l’église, 41300 Souesmes Souesmes 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 19 44 71 91 Église dont la nef est du XIᵉ siècle, remaniée au XIXᵉ. Plafond voûté en lambris. Le chœur a été commencé en 1529. Construction du clocher porche en 1864. Intérieur à découvrir grâce à un livret gratuit mis à disposition. Parkings autour de l’église.
Église intéressante à découvrir grâce au livret mis à disposition

©Jean-Pierre Legrand