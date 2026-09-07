Visite libre de l’église de St-Aubin, Eglise Saint-Aubin, La Roche-Neuville

Informations pratiques

Visite libre de l’église de St-Aubin 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise romane dotée d’un retable du maître d’hôtel construit en 1657 présentant les caractéristiques des retables lavallois.

Eglise Saint-Aubin 53200 La Roche-Neuville La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire 02 43 07 28 71

Eglise romane dotée d’un retable du maître d’hôtel construit en 1657 présentant les caractéristiques des retables lavallois.

©Amah d’Almeida