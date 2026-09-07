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Visite libre de l’église de St-Aubin, Eglise Saint-Aubin, La Roche-Neuville

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin · La Roche-Neuville

Visite libre de l’église de St-Aubin, Eglise Saint-Aubin, La Roche-Neuville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Aubin
Adresse
53200 La Roche-Neuville
Ville
53200 La Roche-Neuville
Département
Mayenne

Visite libre de l’église de St-Aubin 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise romane dotée d’un retable du maître d’hôtel construit en 1657 présentant les caractéristiques des retables lavallois.

Eglise Saint-Aubin 53200 La Roche-Neuville La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire 02 43 07 28 71
Eglise romane dotée d’un retable du maître d’hôtel construit en 1657 présentant les caractéristiques des retables lavallois.

©Amah d’Almeida

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