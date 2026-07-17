AGENDA · Thézy-Glimont
Visite libre de l’église de Thézy-Glimont, Eglise de Thézy-Glimont, Thézy-Glimont
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Thézy-Glimont · Thézy-Glimont
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Thézy-Glimont Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de Thézy-Glimont Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Thézy-Glimont.
Eglise de Thézy-Glimont 3, rue de l’église, 80440 Thézy-Glimont Thézy-Glimont 80440 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église de Thézy-Glimont.
© L. Villiers