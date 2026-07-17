Visite libre de l’église de Thézy-Glimont, Eglise de Thézy-Glimont, Thézy-Glimont

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Thézy-Glimont Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de Thézy-Glimont Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Thézy-Glimont.

Eglise de Thézy-Glimont 3, rue de l’église, 80440 Thézy-Glimont Thézy-Glimont 80440 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église de Thézy-Glimont.

© L. Villiers