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AGENDA · Sariac-Magnoac

Visite libre de l’église, Église de l’Assomption, Sariac-Magnoac

dimanche 20 septembre 2026 · Église de l'Assomption · Sariac-Magnoac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de l'Assomption
Adresse
2589 Route de Mont d’Astarac 65230 Sariac-Magnoac
Ville
65230 Sariac-Magnoac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de l’Assomption Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’église

Église de l’Assomption 2589 Route de Mont d’Astarac 65230 Sariac-Magnoac Sariac-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie Petite église gothique avec choeur carré, nef et collatéraux voûtés d’ogives, culs de lampe sculptés, crucifixion en bas-relief au-dessus de la porte d’entrée. Un ensemble de peintures murales du XVIe siècle couvre la voûte et les murs du choeur. Clocher du XIXe siècle.
Visite libre et gratuite de l’église