Visite libre de l’église, Église de l’Assomption, Sariac-Magnoac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de l’Assomption Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’église

Église de l’Assomption 2589 Route de Mont d’Astarac 65230 Sariac-Magnoac Sariac-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie Petite église gothique avec choeur carré, nef et collatéraux voûtés d’ogives, culs de lampe sculptés, crucifixion en bas-relief au-dessus de la porte d’entrée. Un ensemble de peintures murales du XVIe siècle couvre la voûte et les murs du choeur. Clocher du XIXe siècle.

Visite libre et gratuite de l’église