Visite libre de l’église, Eglise de Saint-Germain, Saint-Germain-les-Paroisses

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Germain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la charmante église de Saint-Germain-les-Paroisses. Datée du XIIe siècle par certains historiens, l’église a connu d’importantes transformations au XIXe siècle. Découvrez son architecture sobre, sa nef à cinq travées, sa voûte sur croisée.

Eglise de Saint-Germain Rue de l’église 01300 Saint-Germain-les-Paroisses Saint-Germain-les-Paroisses 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la charmante église de Saint-Germain-les-Paroisses. Datée du XIIe siècle par certains historiens, l’église a connu d’importantes transformations au XIXe siècle. Découvrez son sobre, à…

©OTBSGC