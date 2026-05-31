Visite libre de l’église, Église Saint-Barthélémy, Le Pin-la-Garenne

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte libre de l’église, visite commentée à la demande, découverte des panneaux d’exposition sur l’histoire du Pin-la-Garenne (Grandes heures, territoire, roman des Pinois, etc.)

Église Saint-Barthélémy Place Robert-Drouin, 61400 Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie 02 33 83 80 12 Église Saint-Barthélémy, Le Pin-la-Garenne, XIIe-XIXe siècles, exposition « Les chemins de l’Histoire » dans les bas-côtés. Stationnement gratuit à proximité.

Découverte libre de l’église, visite commentée à la demande, découverte des panneaux d’exposition sur l’histoire du Pin-la-Garenne (Grandes heures, territoire, roman des Pinois, etc.)

©Michel Ganivet