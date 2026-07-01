Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain d’Auxerre, Saint-Germain-de-la-Coudre

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Saint-Germain d’Auxerre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre. Dotée d’une crypte, d’un choeur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle.

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Rue de l’église, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie Eglise Saint Germain d’Auxerre, dotée d’une crypte, d’un chœur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle. Parking.

Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre. Dotée d’une crypte, d’un choeur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle.

Commune Saint Germain de la Coudre