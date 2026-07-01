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Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain d’Auxerre, Saint-Germain-de-la-Coudre

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Saint-Germain d'Auxerre · Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain d’Auxerre, Saint-Germain-de-la-Coudre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Germain d'Auxerre
Adresse
Rue de l'église, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre
Ville
61130 Saint-Germain-de-la-Coudre
Département
Orne

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Saint-Germain d’Auxerre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre. Dotée d’une crypte, d’un choeur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle.

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Rue de l’église, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie Eglise Saint Germain d’Auxerre, dotée d’une crypte, d’un chœur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle. Parking.
Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre. Dotée d’une crypte, d’un choeur et d’un clocher romans, l’édifice se prolonge par une nef du XVe siècle.

Commune Saint Germain de la Coudre

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