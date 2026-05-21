Visite libre de l’église, Eglise Saint-Pierre, Auppegard

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Eglise Saint-Pierre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite libre d’une église des XVI et XVII-charpente remarquable en carène renversée-Porche style louis XIII-vitraux XVI ème classés-mobilier et statuaire classés.

Eglise Saint-Pierre Rue Saint-Pierre, 76730 Auppegard Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie 02 35 04 10 31 Eglise Saint-Pierre d’Auppegard, dédiée à Saint-Pierre « en chaire », XVIe et XVIIe siècles, grès et briques, clocher tors de 40 mètres, porche, portes et charpente remarquables, en carène renversée avec blochets, armoiries et clefs de voûte, statues et vitraux classés. Parking à proximité.

visite libre d’une église des XVI et XVII-charpente remarquable en carène renversée-Porche style louis XIII-vitraux XVI ème classés-mobilier et statuaire classés.

©de La Moissonnière Bérénice