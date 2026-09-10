Visite libre de l’église et de la croix du cimetière, Eglise Saint-Blaise, Douville-en-Auge

Informations pratiques

Visite libre de l’église et de la croix du cimetière 19 et 20 septembre Eglise Saint-Blaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de N.D. de Douville en Auge a été construite au flanc d’un vallon autrefois couvert de forêts.

Jusqu’au XIII° siècle le »patron » de la paroisse de Douville était le duc de Normandie et ensuite ce fut le seigneur laïc du lieu qui nomma les prêtres à la cure locale. Ce fut le cas de plusieurs familles dont la famille d’Angerville qui exerça cette charge sur les communes d’Heuland,Gonneville et Douville jusqu’à la révolution française.

L’église a été construite en 2 temps au cours des XII° et XIII° siècles.

La nef romane date du XII° et une étroite fenêtre romane a été mise à jour lors de travaux de la façade extérieure en1992/93.

Le chœur date du XIII° il est séparé de la nef par un arc triomphal reposant de chaque côté sur 2 colonnettes à chapiteaux finement sculptés, il est orné d’une poutre de gloire qui supporte un Christ polychrome du XVIII°.

Les 5 fenêtres de la nef ont été percées au XVIII°.

A l’extérieur on peut voir des modillons à figure grimaçante qui supportent la corniche.

Au nord s’élève une tour carrée massive flanquée sur l’un de ses angles d’une petite tourelle construite en marne et qui renferme l’escalier qui monte au clocher.

Le mobilier dans son ensemble date du XVIII°.

Le maître autel et le retable sont assez remarquables et classés à l’inventaire des monuments historiques. Trois tableaux ornent ce retable, au centre la naissance de la Vierge, à gauche Ste Radegonde ou Ste Reine ?? et à droite St Blaise qui semble être le deuxième patron de l’église où il occupe une grande place : peinture du retable, statue sur l’autel latéral , une grande bannière le montre aussi un habit d’évêque. Enfin il faut aussi noter les portes de la sacristie peintes d’attributs ecclésiastiques et liturgiques.

Autour de l’église nous remarquerons un if qui aurait 5 ou 6 siècles.

Enfin la croix du cimetière qui date du XVI° est classée Monument Historique depuis 1927 .

Sur une des 2 faces est représenté le Christ nimbé et sur l’autre face on voit la vierge dont la tête est surmontée d’un diadème.

Eglise Saint-Blaise Place du Carrelet, 14430 Douville-en-Auge Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie 06 60 32 45 32 La nef romane date du XII°.Le chœur date du XIII° il est séparé de la nef par un arc triomphal reposant de chaque côté sur 2 colonnettes à chapiteaux finement sculptés, il est orné d’une poutre de gloire qui supporte un Christ polychrome du XVIII°.

A l’extérieur on peut voir des modillons à figure grimaçante qui supportent la corniche.

Au nord s’élève une tour carrée massive flanquée sur l’un de ses angles d’une petite tourelle construite en marne et qui renferme l’escalier qui monte au clocher.

Le mobilier dans son ensemble date du XVIII°.

Le maître autel et le retable du XVIII °sont classés à l’inventaire des monuments historiques.

Autour de l’église nous remarquerons un if qui aurait 5 ou 6 siècles.

Enfin la croix du cimetière qui date du XVI° est classée Monument Historique depuis 1927

Sur une des 2 faces est représenté le Christ nimbé et sur l’autre face on voit la vierge dont la tête est surmontée d’un diadème. Parking à proximité du cimetière.

L’église de N.D. de Douville en Auge a été construite au flanc d’un vallon autrefois couvert de forêts.

©Donon Lionel