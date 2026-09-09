Visite libre de l’église et du calvaire de Nanthiat, Église de Nanthiat, Nanthiat

Informations pratiques

Visite libre de l’église et du calvaire de Nanthiat 19 et 20 septembre Église de Nanthiat Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’église de Nanthiat, édifice du XIIe siècle, et découverte de son mobilier classé. À proximité immédiate, vous pourrez également admirer le calvaire-autel du XVIIe siècle, lui aussi classé.

Église de Nanthiat 100 rue du Château, 24800 Nanthiat Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0688055846 Cette église du XIIe siècle abrite un mobilier classé ainsi qu’un calvaire-autel du XVIIe siècle. Un parking gratuit est disponible sur place.

Visite de l’église de Nanthiat, édifice du XIIe siècle, et découverte de son mobilier classé. À proximité immédiate, vous pourrez également admirer le calvaire-autel du XVIIe siècle, lui aussi classé.

©Jean-Marie Contamine