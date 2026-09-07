Visite libre de l’église fortifiée et classée de l’Assomption, Église et bastide de Montjoie-en-Couserans, Montjoie-en-Couserans

Informations pratiques

Visite libre de l’église fortifiée et classée de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 10h00 Église et bastide de Montjoie-en-Couserans Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de la bastide de Montjoie-en-Couserans.

À cette occasion, la visite du clocher sera exceptionnellement possible.

Église et bastide de Montjoie-en-Couserans Rue de la Bastide, 09200 Montjoie-en-Couserans, France Montjoie-en-Couserans 09200 Ariège Occitanie 0561662158 La façade présente tous les caractères de la fin du XIIe siècle. Le campanile ne saurait remonter au-delà du XIVe siècle, ainsi que l’archivolte de la porte d’entrée qui a été remaniée. Les deux tourelles ont été exhaussées probablement au XVIe siècle , leur ancien crénelage, englobé dans la maçonnerie, reste visible partout. Cette façade a été conçue comme un point fortifié, comme en témoigne aussi l’accès aux deux galeries crénelées, desservies par un escalier placé dans la tourelle de droite, et dont le départ se situe à quatre mètres du sol. Cet escalier se terminait par un escalier plus étroit conduisant au crénelage de la tourelle. Les deux étages de la tourelle de gauche n’étaient desservis que par les galeries.

Venez découvrir l’église de la bastide de Montjoie-en-Couserans.

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