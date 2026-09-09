Visite libre de l’église Notre-Dame de Goudosse, Église Notre-Dame de Goudosse, Souprosse

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de Goudosse Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame de Goudosse Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le sanctuaire Notre-Dame de Goudosse sera ouvert à la visite libre le 19 septembre, de 14h à 17h.

Des visites guidées seront également proposées autour d’une collection de quinze harmoniums, avec, en fin de parcours, une audition de quelques instruments.

Cette découverte permet de retracer l’aventure musicale et industrielle de la « voix céleste » au XIXe et au début du XXe siècle.

Durée de la visite : environ 1h.

Profitez de cette occasion rare : il n’existe que cinq expositions de ce type en France.

Église Notre-Dame de Goudosse 725 Rte de Jeanbidaou, 40250 Souprosse, France Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine L’église, élevée au XIe siècle, abrite une Vierge qui fait depuis le XVIe siècle l’objet d’un pèlerinage. Edifice fortifié au XIVe siècle, agrandi au 16e et au XVIIIe siècles, restauré au XIXe siècle. Découverte de peintures murales des 16e, 17e et XVIIIe siècles. Dispositions architecturales dans le choeur rappelant celles de l’abbatiale de Saint-Sever.

Le Sanctuaire Notre Dame de Goudosse sera ouvert à la visite libre le 19 Septembre de 14hà17h.

©OTPT