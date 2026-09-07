Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Loupiac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Lot

Gratuit. Mairie : 05 65 37 64 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de la Nativité de Loupiac

Explorez l’église de Loupiac, dédiée à Notre-Dame de la Nativité, et laissez-vous séduire par ce lieu paisible et empreint d’histoire.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 46350 Loupiac Loupiac 46350 Lot Occitanie

⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de la Nativité de Loupiac

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