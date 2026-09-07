AGENDA · Loupiac
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Loupiac
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-la-Nativité · Loupiac
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Lot
Gratuit. Mairie : 05 65 37 64 76
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de la Nativité de Loupiac
Explorez l’église de Loupiac, dédiée à Notre-Dame de la Nativité, et laissez-vous séduire par ce lieu paisible et empreint d’histoire.
Église Notre-Dame-de-la-Nativité 46350 Loupiac Loupiac 46350 Lot Occitanie
⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de la Nativité de Loupiac
© pah cauvaldor
À voir aussi à Loupiac (Lot)
- Journées Gourmandes Loupiac et Foie gras Loupiac 28 novembre 2026