Visite libre de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Autouillet

Informations pratiques

Visite libre de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Viste libre de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, classée aux titres des monuments historiques.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Route de la Haye-Frogeay, 78770 Autouillet Autouillet 78770 Yvelines Île-de-France http://www.autouillet.fr L’église Notre-Dame-de-l’Assomption date du XIIe siècle. Elle comporte un vaisseau unique rectangulaire. Le clocher, érigé entre la nef et le chœur comprend un étage couvert d’un toit en bâtière. La nef, qui se prolonge par le presbytère, a été modifiée au XVIIIe siècle. Venez nombreux y découvrir le chœur du XIIe siècle, son tabernacle, ses colonnes et chapiteaux, ses statues, vitraux ainsi que ses nombreux tableaux.

CREDIT PHOTO : Mairie d’Autouillet Route CD11 direction Thoiry Gare de Méré-Montfort ou de Villiers-Neauphle-Pontchartrain

Viste libre

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